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Житель Арзамаса похитил премию коллеги по дороге с корпоратива
Происшествия
Житель Арзамаса похитил премию коллеги по дороге с корпоратива
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 14 февраля. Житель Арзамаса обокрал молодую коллегу. Чтобы реализовать свой преступный умысел, он вызвался составить ей компанию по дороге домой после вечеринки.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области, потерпевшей оказалась 20-летняя горожанка. Она пожаловалась правоохранителям на неизвестного вора, который украл ее премию в размере 37 тысяч рублей.

«Полицейскими было установлено, что хищение произошло во время возвращения домой с корпоратива. Сотрудники уголовного розыска выяснили данные молодого человека, который провожал девушку до дома, и побеседовали с ним», — сообщили в ведомстве.

Выяснили, что 21-летний «ухажер» работает в одной компании с потерпевшей. В своем злодеянии он признался сотрудникам полиции.

Ранее ФАН писал об изобретательной шоплифтерше из Арзамаса. Женщина меняла образы, чтобы поживиться колбасой и рыбой в магазинах.

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