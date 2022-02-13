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Бездомная собака напала на школьника в Нижегородской области
Происшествия
Бездомная собака напала на школьника в Нижегородской области
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 13 января. Бродячий пес покусал старшеклассника из города Бор Нижегородской области. Произошло это близ школы №1.

Об инциденте 15-летний Влад К. рассказал в паблике «Твой Бор — Город Бор» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, две бездомные собаки давно обитают в районе образовательного учреждения. Если раньше они только рычали и лаяли на прохожих, то в последнее время четвероногие бродяги начали нападать на людей.

«Сегодня я, как обычно, шел спокойно, начала лаять собака, побежала за мной, но это как обычно — побежит немного полает и уйдет, но тут она побежала и вцепилась мне в ногу. У меня очень быстрая реакция, я взял и ударил ей мешком с обувкой, от этого она дала деру и скрылась», — рассказал Влад.

Бездомная собака напала на школьника в Нижегородской области
Pr Scr vk.com / Твой Бор — Город Бор

Подросток сообщил о похожей ситуации, которая произошла практически на территории школы. На этот раз жертвой агрессивных животных едва не стала девочка.

«Две собаки прыгали на девочку и лаяли на нее. Как это могло закончиться, никто не знает. Я про то, что в школу ходят дети одни, для собак это просто «легкотня». По России очень много случаев со смертями! Не хочется, чтобы из-за каких-то собак пострадали дети и простые люди», — заявил мальчик.

Ранее ФАН писал о бездомных собаках, которые растерзали кошку на глазах у людей. Инцидент попал на камеру смартфона жителя Нижнего Новгорода.

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Все новости / Происшествия / Бездомная собака напала на школьника в Нижегородской области
россия нижегородская область бездомные животные
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