Зубр по кличке Ярик переехал в нижегородский зоопарк «Лимпопо»

Нижний Новгород, 13 февраля. Новый житель появился в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Им стал полуторагодовалый малыш зубра Ярик, сообщили в пресс-службе учреждения.

Молодой и активный бычок переехал в Нижний Новгород из Ярославского зоопарка. Сотрудники «Лимпопо» намерены сделать все возможное, чтобы жизнь зубра была не только долгой, но и счастливой, поделился гендиректор зоопарка Владимир Герасичкин.

«Мы уверены, что на новом месте Ярику будет хорошо. Бык молодой, активный, его впереди ждет долгая жизнь», — сказал глава «Лимпопо».

Новый житель хорошо перенес дорогу, в пути Ярика сопровождали ветеринары. Сейчас животное находится в карантинном отделении, где ему предстоит пробыть еще месяц. У зубра хороший аппетит, и он с интересом изучает новое место.

Немногим ранее в зоопарке «Лимпопо» на свет появился детеныш шотландской коровы. Новорожденная малышка весом почти в 20 кг уже через пару часов встала на ноги.