Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 19:24
19:24
Общество
Отсутствие вакцин от коронавируса могло бы унести жизни до 2% населения Земли
19:23
Политика
Политолог Сатановский предрек Украине возвращение во времена Советского Союза
19:23
Шоу-бизнес
Певица Адель призналась, что готовится к рождению второго ребенка
19:22
Весь мир
Иран ждет нашествия саранчи со стороны Аравийского полуострова
19:22
Происшествия
Мошенники продали жителю Новочебоксарска виртуальную проститутку за 160 тыс. рублей
19:17
Экономика
Выплаты по беременности и родам перешли в ведение ПФР с 2022 года
19:11
Шоу-бизнес
Экс-директор Ротару Коняхина впервые на всю страну призналась, как «кинула» певицу на крупную сумму
19:09
Происшествия
Собутыльники убили жителя Новосибирска табуреткой напротив церкви и распродали его вещи
19:08
Видео
Патриотический фестиваль детского творчества «Журавли Победы» проходит в Москве
19:07
Армия
19FortyFive: учения ВМФ РФ с участием крейсеров «Атлант» стали предупреждением для НАТО
Все новости

Глава нижегородского минздрава рассказал о работе медицины катастроф
Общество
Глава нижегородского минздрава рассказал о работе медицины катастроф
 /  Пресс-служба Правительства Нижегородской области

Нижний Новгород, 13 февраля. Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о работе медицины катастроф. Подробностями он поделился в своем Instagram.

По словам чиновника, штаб начинает работу по видео-связи в течение 30 секунд сразу после поступления сообщения о чрезвычайном происшествии. Его члены попросту не имеют права проигнорировать вызов от коллег.

«Звонок может разбудить посреди ночи или застать во время болезни. Помню, как наш сотрудник подключался, будучи сам пациентом реанимации. Работа — это не полжизни, она и есть жизнь», — написал чиновник.

Глава нижегородского минздрава рассказал о работе медицины катастроф
Pr Scr instagram.com / @melikdavidmsk
Сразу же распределяются задачи, запрашивается консультация, а на помощь к пострадавшим направляется вертолет. Если же санитарную авиацию отправить невозможно по причине погодных условий, к пациентам выезжают реаниматологи. Далее следует эвакуация. Глава минздрава отметил, что каждый этап сопровождается подробным отчетом о состоянии попавших в беду людей.

«Максимум пару часов и второй этап переходит в третий. Начинается долгая история лечения, часто требующая высоких технологий и синхронной работы команды медиков. Спасибо большое всем неспящим, бодро думающим и небезразличным к человеческой боли! Чужой боли не бывает», — добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее ФАН писал, что министр здравоохранения Нижегородской области стал волонтером колл-центра по вопросам COVID-19. Чиновник лично принимает звонки и консультирует пациентов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Глава нижегородского минздрава рассказал о работе медицины катастроф
россия нижегородская область здравоохранение медицина катастроф
Комментировать