Глава нижегородского минздрава рассказал о работе медицины катастроф

Нижний Новгород, 13 февраля. Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о работе медицины катастроф. Подробностями он поделился в своем Instagram.

По словам чиновника, штаб начинает работу по видео-связи в течение 30 секунд сразу после поступления сообщения о чрезвычайном происшествии. Его члены попросту не имеют права проигнорировать вызов от коллег.

«Звонок может разбудить посреди ночи или застать во время болезни. Помню, как наш сотрудник подключался, будучи сам пациентом реанимации. Работа — это не полжизни, она и есть жизнь», — написал чиновник.

Pr Scr instagram.com / @melikdavidmsk

«Максимум пару часов и второй этап переходит в третий. Начинается долгая история лечения, часто требующая высоких технологий и синхронной работы команды медиков. Спасибо большое всем неспящим, бодро думающим и небезразличным к человеческой боли! Чужой боли не бывает», — добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Сразу же распределяются задачи, запрашивается консультация, а на помощь к пострадавшим направляется вертолет. Если же санитарную авиацию отправить невозможно по причине погодных условий, к пациентам выезжают реаниматологи. Далее следует эвакуация. Глава минздрава отметил, что каждый этап сопровождается подробным отчетом о состоянии попавших в беду людей.

Ранее ФАН писал, что министр здравоохранения Нижегородской области стал волонтером колл-центра по вопросам COVID-19. Чиновник лично принимает звонки и консультирует пациентов.