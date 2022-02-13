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Глыба льда разбила автомобиль жителя Нижнего Новгорода
Происшествия
Глыба льда разбила автомобиль жителя Нижнего Новгорода
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нижний Новгород, 13 февраля. Нижегородец припарковался близ дома и сам едва не стал жертвой схода наледи. Сосульки сорвались с крыши и разбили его машину.

Неприятностями в виде разбитого автомобиля и последующего ремонта обернулась для нижегородца парковка близ дома по улице Ватутина. Видео с разбитой иномаркой появилось в Telegram-канале «Нижний №1».

«Наледь сорвалась с крыши пятиэтажки и разбила машину. Разумеется, место ЧП уже обезопасили — натянули сигнальную ленту», — написано в сообщении.

Глыба льда разбила автомобиль жителя Нижнего Новгорода
Pr Scr Telegram / @nizhny01

Подписчики канала раскритиковали поведение самого автора и обвинили его в произошедшем. По их мнению, чтобы избежать подобных инцидентов, перед выбором места на стоянке необходимо осматривать ближайшие здания на предмет угрозы в виде нависших сосулек.

«А кто в здравом уме будет ставить под крышу автомобиль? Тут, когда выходишь, десяток раз вверх посмотришь, прежде чем выходить», — поделился пользователь Neon D.

Ранее ФАН писал, что глыба снега едва не убила женщину с ребенком в Дзержинске. Прохожие не пострадали, так как успели отбежать от надвигающейся «лавины».

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