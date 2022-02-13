Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 16:22
16:20
Армия
Литовкин сравнил фрегат ВМФ РФ с караульным в инциденте с американской АПЛ Virginia
16:19
Весь мир
Евросоюз усилит контроль за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию
16:19
Происшествия
Семилетний мальчик попал под машину около бюро ритуальных услуг под Волгоградом
16:16
Происшествия
Полиция подтвердила, что мужчина убил супругу перед стрельбой из окна дома в Среднеуральске
16:14
Спорт
«Им было тяжелее, чем остальным»: тренер Бородавко о новой победе сборной России на ОИ-2022
16:14
Олимпийские игры 2022
Российский лыжник Устюгов завершил выступление на ОИ-2022 в Пекине
16:13
Политика
Премьер Израиля Беннет посоветовал соотечественникам покинуть Украину
16:08
Происшествия
Жители пострадавших от оползня домов в Сочи рассказали о случившемся ЧП
16:07
Олимпийские игры 2022
Валиева выступит по видеосвязи на слушаниях CAS об отмене временного отстранения
16:05
Происшествия
Полиция арестовала 80 участников акции «Колонна свободы» в Париже
Все новости

Суровые нижегородские бабушки: пенсионерам в борьбе со льдом помогает топор
Общество
Суровые нижегородские бабушки: пенсионерам в борьбе со льдом помогает топор
Pr Scr vk.com  /  Регион-52 | Нижний Новгород

Нижний Новгород, 13 февраля. Нижегородские пенсионеры устали ждать милости от природы и коммунальщиков. Они берутся за топоры и выходят на борьбу со льдом. Видео с одной из пожилых ценительниц порядка и безопасности появилось в паблике «Регион-52. Нижний Новгород».

На кадрах — пожилая женщина, которая при помощи топора ловко расправляется с толстым слоем льда у подъезда. К двери она приставила лопату. Судя по всему, инструмент также нашел свое применение в снегоуборочных работах.

«Суровые нижегородские бабушки-ледорубы», — подписал видеоролик автор поста.

Большинство подписчиков в происходящем обвинили коммунальные службы. Именно из-за их бездействия пенсионерам приходится самостоятельно бороться с последствиями капризов погоды.

«Ответственные нижегородские бабушки! Стыд и позор ответственным за содержание территорий. Это относится и к УК, ТСН, ТСЖ, получающих оплату за работу, не выполняя ее», — написала Анна С.

Гневные комментарии обрушились и на оператора. По мнению пользователей, внимательный прохожий вместо смартфона мог бы взять в руки тот же топор и помочь пенсионерке сделать площадку возле дома более безопасной для горожан.

Ранее ФАН писал, что жители Арзамаса с детьми решили самостоятельно расчистить городской парк от снега. Маленькие помощники так же взялись за лопаты.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Суровые нижегородские бабушки: пенсионерам в борьбе со льдом помогает топор
россия нижегородская область коммунальные службы
Комментировать