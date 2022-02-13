Суровые нижегородские бабушки: пенсионерам в борьбе со льдом помогает топор

Нижний Новгород, 13 февраля. Нижегородские пенсионеры устали ждать милости от природы и коммунальщиков. Они берутся за топоры и выходят на борьбу со льдом. Видео с одной из пожилых ценительниц порядка и безопасности появилось в паблике «Регион-52. Нижний Новгород».

На кадрах — пожилая женщина, которая при помощи топора ловко расправляется с толстым слоем льда у подъезда. К двери она приставила лопату. Судя по всему, инструмент также нашел свое применение в снегоуборочных работах.

«Суровые нижегородские бабушки-ледорубы», — подписал видеоролик автор поста.

Большинство подписчиков в происходящем обвинили коммунальные службы. Именно из-за их бездействия пенсионерам приходится самостоятельно бороться с последствиями капризов погоды.

«Ответственные нижегородские бабушки! Стыд и позор ответственным за содержание территорий. Это относится и к УК, ТСН, ТСЖ, получающих оплату за работу, не выполняя ее», — написала Анна С.

Гневные комментарии обрушились и на оператора. По мнению пользователей, внимательный прохожий вместо смартфона мог бы взять в руки тот же топор и помочь пенсионерке сделать площадку возле дома более безопасной для горожан.

Ранее ФАН писал, что жители Арзамаса с детьми решили самостоятельно расчистить городской парк от снега. Маленькие помощники так же взялись за лопаты.