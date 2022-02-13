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Уголовное дело завели после ДТП с тремя погибшими в Нижегородской области
Происшествия
Уголовное дело завели после ДТП с тремя погибшими в Нижегородской области
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 13 февраля. В Нижегородской области по факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело. После столкновения с фурой погибли двое взрослых и ребенок.

Трагедия произошла в субботу в 16:15 в Ардатовском районе на 260-м километре трассы «Владимир — Муром — Арзамас».

«46-летний водитель грузового автомобиля, не выбрав безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda», — сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

После удара погибли 34-летний водитель легковушки, его 33-летняя спутница и двухлетний ребенок. Еще один маленький пассажир восьми лет с разными травмами попал в больницу.

По статье 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено уголовное дело.

Ранее ФАН писал о гибели дальнобойщика в Нижегородской области. Трагедия произошла на днях. Под Арзамасом столкнулись два большегруза.

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россия происшествия нижегородская область
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