Неизвестные расстреливают кошек в Нижегородской области

Нижний Новгород, 13 февраля. В городе Бор Нижегородской области живодеры пытались расправиться с котенком. Они выстрелили в него из оружия. Стало известно и о других подобных случаях.

Гневный пост владелицы попавшего в беду питомца появился в паблике «Городское сообщество «Черный список г. Бор» соцсети «ВКонтакте». По словам подписчицы, животное после обстрела выжило и нашло в себе силы вернуться к хозяевам.

«Сегодня утром выпустила кота на улицу гулять, на улице Восточной, в итоге кот пришел домой с пулей около носа от пневмата. Это кем надо быть, чтобы стрелять в живого котенка?!» — написал анонимный пользователь.

Pr Scr vk.com / «Городское сообщество «Черный список г. Бор»

Комментаторы предположили, что на Восточной обитает живодер. Они рассказали о многочисленных случаях, когда именно в этом микрорайоне от человеческой жестокости страдали беззащитные животные.

«Там постоянно пропадают коты или приходят домой покалеченные. Больше 15 лет в Тесовой прожила, и трое котиков у нас так пропало. Один пришел, но без глаза, но в ветеринарной клинике сказали, что это не в кошачьей драке он глаз потерял. В итоге все равно он потом пропал. И все ходили гулять в сторону Восточной», — написала под постом Наталья С.

«У вас хоть жив остался. У нас сосед так нашу кошку пристрелил», — поделился Алексей Л.

Ранение в области носа пользователи расценили как результат неудачной попытки лишить животное глаза. Судя по всему, стрелок просто-напросто растерял навык меткости.

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