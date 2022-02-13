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Снежные ежи и слоны появились в нижегородском лесу
Общество
Снежные ежи и слоны появились в нижегородском лесу
vk.com  /  Нижний Новгород | Без цензуры

Нижний Новгород, 13 февраля. Уличные художники из областного центра осваивают новые территории. На этот раз вдохновение их настигло во время прогулки по лесу. Фото необычных сугробов появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

«Смотрите как круто! Кто-то просто разукрасил снег в лесу в разных животных», — написал автор поста.

Снежные ежи и слоны появились в нижегородском лесу
vk.com / Нижний Новгород | Без цензуры

Вооруженный аэрозольной краской неизвестный художник увидел в небольших кучках снега вполне обычных обитателей русского леса и экзотических представителей животного мира. Между деревьями «затаились» еж, слон, желтый попугай и даже морской котик с шаром.

Ранее ФАН писал о других удивительных находках нижегородцев. Грибники обнаружили в арзамасском лесу «поляну ужасов».

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россия нижегородская область
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