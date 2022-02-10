Четверо нижегородцев вовлекали жителей области в секту

Нижний Новгород, 10 февраля. Нижегородцы ответят за вовлечение жителей области в деятельность запрещенной на территории России религиозной организации. Перед судом предстанут четверо адептов.

Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, в числе пропагандистов оказались трое мужчин и одна женщина из Нижегородской области. Чтобы вербовать новых членов для своей секты, они два года приглашали горожан на свои мероприятия.

«Злоумышленники организовывали в квартирах и небольших конференц-залах конспиративные встречи, на которых под психологическим воздействием проповедовали деструктивную идеологию. Каждый участник преступной группы четко знал и выполнял свою роль», — сообщили в ведомстве.

Полицейские и сотрудники Центра по противодействию экстремизму вышли на след адептов. Во время обысков они обнаружили запрещенную литературу. Делом сектантов займется суд.

Ранее ФАН писал, что житель Нижегородской области склонял подростков к терроризму. «Работал» он в одном из мессенджеров.