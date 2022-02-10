Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 15:18
15:16
Весь мир
Лула да Силва рассказал о своих планах в случае победы на выборах
15:15
Политика
Всего один решительный шаг России заставит США пожалеть о поддержке Украины
15:14
Политика
Это — паломничество: Анатолий Вассерман о визите Лиз Трасс в Москву
15:14
Происшествия
Уголовное дело возбудили после схода вагонов с рельсов на юго-востоке Москвы
15:13
Экономика
Победитель конкурса на освоение территории «Горская» представит свой проект на ПМЭФ
15:12
Политика
ЕС передал постпреду России Чижову послание по гарантиям безопасности в Европе
15:10
Политика
Наше дело: в Совфеде призвали Запад не беспокоиться относительно учений Союзного государства
15:07
Весь мир
Новый премьер-министр Перу обещал проводить политику свободного рынка
15:06
Происшествия
Школьница попала в больницу после наезда пассажирского автобуса в центре Саратова
15:06
Экономика
Политолог Рар объяснил, кто первым пострадает от единственного оружия ЕС по сдерживанию России
Все новости

Житель Нижегородской области застрелил бывшую жену и попытался убить себя
Происшествия
Житель Нижегородской области застрелил бывшую жену и попытался убить себя
 /  Пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области

Нижний Новгород, 10 февраля. Житель Нижегородской области убил супругу, выстрелив в нее из охотничьего ружья. Позже сам попытался наложить на себя руки.

Трагедия произошла в поселке Новоселки Вачского района. По версии следователей, 50-летний мужчина пришел к бывшей жене, учинил скандал и выстрелил ей в голову из огнестрельного оружия, которое не было зарегистрировано. 46-летняя женщина погибла на месте, а убийца поспешил скрыться с места преступления.

«По горячим следам сотрудники полиции в поселке Вача установили местонахождение машины злоумышленника, который попытался свести счеты с жизнью», — сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

За жизнь стрелка борются медики. На данный момент он получает лечение в отделении реанимации местной больницы.

Как выяснилось, скандалы между бывшими супругами не были редкостью. Одной из причин ссор стало нежелание мужчины выплачивать алименты на ребенка.

Ранее ФАН писал, что жительницу Нижегородской области подозревают в убийстве мужа. Следователи предполагают, что учинить расправу над супругом женщина могла из-за оскорблений.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Житель Нижегородской области застрелил бывшую жену и попытался убить себя
россия происшествия нижегородская область
Комментировать