Житель Нижегородской области застрелил бывшую жену и попытался убить себя

Нижний Новгород, 10 февраля. Житель Нижегородской области убил супругу, выстрелив в нее из охотничьего ружья. Позже сам попытался наложить на себя руки.

Трагедия произошла в поселке Новоселки Вачского района. По версии следователей, 50-летний мужчина пришел к бывшей жене, учинил скандал и выстрелил ей в голову из огнестрельного оружия, которое не было зарегистрировано. 46-летняя женщина погибла на месте, а убийца поспешил скрыться с места преступления.

«По горячим следам сотрудники полиции в поселке Вача установили местонахождение машины злоумышленника, который попытался свести счеты с жизнью», — сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

За жизнь стрелка борются медики. На данный момент он получает лечение в отделении реанимации местной больницы.

Как выяснилось, скандалы между бывшими супругами не были редкостью. Одной из причин ссор стало нежелание мужчины выплачивать алименты на ребенка.

Ранее ФАН писал, что жительницу Нижегородской области подозревают в убийстве мужа. Следователи предполагают, что учинить расправу над супругом женщина могла из-за оскорблений.