Рабочий упал с высоты при очистке кровли от снега в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 10 февраля. Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело после травмирования сотрудника коммунальной службы. Мужчина сорвался с высоты во время исполнения своих служебных обязанностей.
Как рассказали журналистам в СУ СК по региону, инцидент произошел с среду на улице Советской Канавинского района Нижнего Новгорода. 30-летний мужчина расчищал крышу от накопившегося снега и упал с высоты трехэтажного здания. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
«В ходе расследования уголовного дела следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников домоуправляющей компании, ответственных за выполнение работ по очистке кровли указанного здания», — сообщили в ведомстве.
Ранее ФАН писал, что глыба снега едва не убила женщину с ребенком в Дзержинске. По словам коммунальщиков, они просто не успели расчистить кровлю.