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Рабочий упал с высоты при очистке кровли от снега в Нижнем Новгороде

Происшествия
Рабочий упал с высоты при очистке кровли от снега в Нижнем Новгороде
 /  Пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области

Нижний Новгород, 10 февраля. Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело после травмирования сотрудника коммунальной службы. Мужчина сорвался с высоты во время исполнения своих служебных обязанностей.

Как рассказали журналистам в СУ СК по региону, инцидент произошел с среду на улице Советской Канавинского района Нижнего Новгорода. 30-летний мужчина расчищал крышу от накопившегося снега и упал с высоты трехэтажного здания. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Рабочий упал с высоты при очистке кровли от снега в Нижнем Новгороде
Пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области

«В ходе расследования уголовного дела следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников домоуправляющей компании, ответственных за выполнение работ по очистке кровли указанного здания», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН писал, что глыба снега едва не убила женщину с ребенком в Дзержинске. По словам коммунальщиков, они просто не успели расчистить кровлю.

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россия происшествия нижегородская область
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