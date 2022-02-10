Подмену тела покойного обнаружили родственники на похоронах в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 10 февраля. Жители областного центра едва не похоронили чужого родственника. Подмену тела обнаружили уже после отпевания в церкви. О вопиющем случае рассказали журналисты телеканала «Сети НН» в программе «Кстати».

Валерий И. скончался от COVID-19 в больнице имени Николая Семашко. По правилам, умерших с таким диагнозом хоронят в закрытом гробу. Поэтому вдова с сыном не удивились, когда им в морге отказали в просьбе в последний раз взглянуть на усопшего.

«Привезли, значит, отпевать, отпели. Мы обратили внимание, что крышка не подходит. Она больше, чем гроб. Она съехала. И мы увидели, что там не тот человек — с усами какой-то мужчина», — поделилась с журналистом родственница усопшего Альбина А.

После разбирательств по телефону сотрудники ритуальной службы привезли к храму тело покойного. Мужчину опознали родственники.

«Перепутали автобусы. В морге очень много покойных. Мы готовы возместить всю сумму похорон, моральный вред», — заявил заместитель директора ритуальной службы Евгений В.

По словам мужчины, ответственность за выдачу тела полностью лежит на сотрудниках морга. Однако в самом медицинском учреждении свою вину отрицают.

Ранее ФАН писал о жутких похоронах в городе Заволжье Нижегородской области. Пьяный работник уронил гроб и сломал ногу покойнику.