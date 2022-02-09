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Животные тоже любят «догонялки»: козокафе откроют в Нижегородской области
Общество
Животные тоже любят «догонялки»: козокафе откроют в Нижегородской области
vk.com  /  Творческая конюшня «Третьяковка» г. Богородск

Нижний Новгород, 9 февраля. В субботу в городе Богородск Нижегородской области начинает работу единственное козокафе в регионе. Для общения с козлятами приглашаются семьи с детьми.

«Это не кафе в обычном понимании людей. Мы занимаемся сельским туризмом. У нас есть конюшня «Третьяковка» и частный дом с русской печкой. Мы принимаем людей у себя, где в домашней обстановке проводим различные программы. Козокафе мы открываем на время, пока козлята не повзрослеют», — поделилась с ФАН владелица кафе Анна Третьякова.

Животные тоже любят «догонялки»: козокафе откроют в Нижегородской области
vk.com / Творческая конюшня «Третьяковка» г. Богородск

По словам Анны, козлята взрослеют стремительно. А пока они — малыши, сами тянутся к детям: любят играть в догонялки, лазать по своим двуногим друзьям, а нарезвившись вдоволь, просятся на ручки. Тогда-то и наступает самый подходящий момент для «перекуса». Кормить маленьких обитателей «Третьяковки» молоком гостям тоже разрешается.

«Конечно, дети не умеют обращаться с козлятами. Мы показываем, как нужно правильно брать их на руки, подать бутылочку с молоком, заинтересовать, чтобы поиграли. Это — целая наука. Еще у нас есть лошади, кошки, собака, кролик и даже утка, которые тоже любят общаться с гостями. Бывает, что именно здесь дети впервые видят котят. В таком случае мы тоже их всему учим», — добавила Анна.

Животные тоже любят «догонялки»: козокафе откроют в Нижегородской области
vk.com / Творческая конюшня «Третьяковка» г. Богородск

Сейчас в «Третьяковке» живут семь взрослых коз и их пятеро детенышей. На днях в команде четвероногих озорников ожидается пополнение. Собеседница признается: животные для нее — как дети, а общение с малышами несет радость и пользу не только ребятам, но и питомцам и даже хозяевам.

«Работа приносит радость, когда ты видишь, какой эмоциональный отклик идет у всех, отдача. У нас самая настоящая «ферма радости для детей». Детям даже порой тяжело расставаться с животными», — рассказала Анна.

Животные тоже любят «догонялки»: козокафе откроют в Нижегородской области
vk.com / Творческая конюшня «Третьяковка» г. Богородск

Ранее ФАН писал о котокафе «Мурррчим». В Нижнем Новгороде действует единственное в области заведение, где чашку чая можно выпить в компании множества кошек.

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россия животные нижегородская область
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