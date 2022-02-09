Два автобуса не поделили дорогу в Нижнем Новгороде: пострадала женщина

Нижний Новгород, 9 февраля. Утром в среду в областном центре столкнулись два автобуса. Травмы получила пассажирка одной из маршруток.

«Водитель 1974 года рождения, управляя пассажирским автобусом «ПАЗ» при выезде с второстепенной дороги, при наличии знака «Уступи дорогу», не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с другим пассажирским автобусом аналогичной марки», — сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД.

При ударе пострадала 44-летняя пассажирка одного из автобусов. Женщину на машине скорой помощи доставили в больницу. После осмотра она самостоятельно покинула медицинскую организацию.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП под Арзамасом. Водитель фуры погиб при столкновении с другим большегрузом.