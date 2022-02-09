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Глыба снега едва не убила женщину с ребенком в Дзержинске
Происшествия
Глыба снега едва не убила женщину с ребенком в Дзержинске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нижний Новгород, 9 февраля. Упавшая с крыши снежная глыба едва не убила прохожих. Женщина с ребенком вовремя успели отскочить в сторону. Видео с места инцидента появилось в паблике «ДТП и ЧП Дзержинск» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах — по тротуару идущие горожане. В какой-то момент с крыши дома сползает огромная глыба снега и разбивается об асфальт — на месте, где секунду назад шли люди. Судя по всему, сход многокилограммового пласта сопровождался подозрительным шумом, услышав который женщина заметно ускорилась и потянула девочку вперед.

После появления видео в сообществе на пост отреагировал представитель ответственной за своевременную уборку снега с крыш управляющей компании «Управдом-Центр». По словам коммунальщиков, опасность в виде слоя осадков на этой кровле в последний раз рабочие устранили 31 января. Однако в подобную ситуацию рискуют попасть и другие пешеходы, которые передвигаются по проспекту Ленина. Дело в большой вероятности схода снега и наледи.

Глыба снега едва не убила женщину с ребенком в Дзержинске
Pr Scr vk.com / ДТП и ЧП Дзержинск

«Буквально вчера чистили соседний дом. Этот запланирован на сегодня. График составляют после мониторинга домов в зоне риска. Он не статичный, по ситуации его меняют. К сожалению, таких домов больше — почти все, что со скатной кровлей», — ответили в УК «Управдом-Центр».

Ранее ФАН писал, что в Дзержинске сошедший с крыши снег разбил машину, в которой находился ребенок. Чудом избежать жертв удалось и на другой улице. Там ледяная глыба снесла козырек подъезда. 

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россия происшествия нижегородская область
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