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Водитель фуры погиб в жутком ДТП под Арзамасом
Происшествия
Водитель фуры погиб в жутком ДТП под Арзамасом
Pr Scr vk.com  /  Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Нижний Новгород, 9 февраля. В Арзамасском районе Нижегородской области страшное ДТП унесло жизнь мужчины. Водитель фуры погиб при столкновении двух большегрузов. Трагедия произошла вечером во вторник на 78-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов.

«Водитель 1977 года рождения, стаж вождения 26 лет, управляя автомобилем DAF, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем MAN», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

46-летний водитель MAN погиб на месте. Что касается самого виновника аварии, 45-летний мужчина получил ушиб головного мозга, травмы живота, грудной клетки и открытые переломы обеих голеней. На данный момент он получает лечение в больнице.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП в Краснобаковском районе Нижегородской области. При столкновении двух фур погиб 36-летний мужчина.

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