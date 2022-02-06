Нижегородский программист отправил телефонным мошенникам 7 млн рублей

Нижний Новгород, 6 февраля. Житель областного центра стал жертвой мошенников. Они убедили его оформить несколько кредитов и завладели семью миллионами рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Нижегородской области, злоумышленники по телефону продуктивно пообщались с 46-летним программистом. Звонившие отрекомендовались сотрудниками банка и рассказали о неких злодеях, которые пытаются опустошить счет клиента. Чтобы порушить планы хакеров, мужчине нужно было «спрятать» накопления на надежных счетах.

Горожанин выполнил все указания, позже обратился в разные банки, взял четыре кредита и полученные деньги так же отправил мошенникам. Общая сумма переводов составила семь миллионов рублей.

Ранее ФАН писал о другой жертве телефонных аферистов из Нижнего Новгорода. 49-летняя женщина взяла в кредит почти семь миллионов рублей и отправила все злоумышленникам.