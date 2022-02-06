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Жители Нижегородской области смогут оформить больничный дистанционно
Общество
Жители Нижегородской области смогут оформить больничный дистанционно
 /  youtube.com

Нижний Новгород, 6 февраля. Жители Нижегородской области смогут оформить больничный без визита в поликлинику. Новые правила вступают в силу с понедельника. Об этом заявил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По словам чиновника, чтобы открыть листок нетрудоспособности, пациенту не нужно стоять в очередях к терапевту и вызывать врача на дом. Достаточно позвонить по номеру 122.

«Помогать в дистанционном открытии больничных листов будет клинико-диагностический центр», — написал Давид Мелик-Гусейнов.

Жители Нижегородской области смогут оформить больничный дистанционно
Pr Scr instagram.com / @melikdavidmsk

Глава минздрава отметил, что листок нетрудоспособности открывается сроком ровно на семь дней. Закрывается он так же дистанционно только при выздоровлении или значительном улучшении состояния здоровья. В таком случае повторное тестирование на COVID-19 не потребуется.

Ранее ФАН писал, что Давид Мелик-Гусейнов стал частью команды волонтеров. В свободное от работы время он принимает звонки по номеру горячей линии по вопросам, связанным с коронавирусом.

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россия нижегородская область коронавирус
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