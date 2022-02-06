Карантин могут ввести во всех нижегородских школах и детских садах

Нижний Новгород, 6 февраля. Школы и детские сады Нижегородской области могут на время приостановить образовательный процесс из-за сложной эпидобстановки. Об этом рассказала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Наталья Садыкова в интервью телекомпании «Волга».

По словам заместителя санитарного врача области, речь идет о школах и дошкольных учреждениях крупных городов региона. С предложением ввести карантин среди детских групп планирует выступить Роспотребнадзор на заседании оперативного штаба.

«Сейчас уже по районам мы проводим анализ и начинаем предлагать органам местного самоуправления приостанавливать работу школ и учреждений дополнительного образования. По крупным территориям — таким как Кстово, Арзамас, Павлово, Нижний Новгород — мы сейчас будем решать вопрос и приостанавливать деятельность», — сказала Наталья Садыкова.

На данный момент на карантин отправлена четверть всех образовательных организаций Нижегородской области. Отмечается, что заболевших школьников больше, чем детсадовцев.

Ранее ФАН писал, что жители Нижегородской области будут оформлять больничный дистанционно. Чтобы открыть листок нетрудоспособности, им не нужно занимать очередь к терапевту и вызывать врача на дом.