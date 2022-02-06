Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 12:20
12:19
Общество
Лед и пламя: ФАН изучил архивные материалы о боях за осажденный Ростов-на-Дону
12:17
Общество
Пульмонолог Баскакова призвала ревакцинироваться для защиты от «Омикрона»
12:15
Политика
Французский аналитик Гав раскритиковал США за вброс о «нападении» украинцев на Россию
12:15
Политика
Немецкий политик Мерц призвал США не вмешиваться в вопрос «Северного потока — 2»
12:12
Олимпийские игры 2022
Большунов повредил олимпийский пьедестал на церемонии награждения призеров скиатлона
12:12
Армия
Глава минобороны Германии исключила возможность поставок вооружения Украине
12:11
Общество
Диетолог Мерд предупредила об опасности употребления шпината вместе с йогуртом
12:05
Общество
Вирусолог Скулачев заявил об опасности отмены масочного режима
12:04
Происшествия
Женщина выжила после падения с восьмого этажа в Якутске
12:04
Весь мир
Тегеран назвал недостаточной готовность США снять часть санкций с Ирана
Все новости

Бездомные собаки растерзали кошку во дворе жилого дома в Нижнем Новгороде
Происшествия
Бездомные собаки растерзали кошку во дворе жилого дома в Нижнем Новгороде
Федеральное агентство новостей  /  Дмитрий Калинин

Нижний Новгород, 6 февраля. Очередной случай жестокого нападения бездомных собак на других животных произошел в областном центре. Псы растерзали кошку на глазах у горожан. Подробностями, фото и видео с места происшествия с корреспондентом ФАН поделился местный житель Дмитрий Калинин

По словам молодого человека, инцидент произошел на улице Глеба Успенского. Четверо оголодавших собак набросились на кошку. В ночное время спасти бедное животное от зубастых преследователей было некому. Жильцы домов наблюдали за поеданием добычи из окон своих квартир.

«Пару из этих собак часто вижу около магазина напротив дома. Их там подкармливают прохожие. Двух других псов я раньше тоже не видел. Насколько я знаю, людей они не кусали. Про нападение на животных раньше тоже не слышал. Такое у нас впервые», — рассказал Дмитрий.

О случаях агрессивного поведения бездомных животных стали чаще рассказывать жители Нижнего Новгорода. Фото и видео инцидентов очевидцы делятся в соцсетях. К примеру, несколько дней назад семь бродячих собак разорвали двух дворовых псов.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Бездомные собаки растерзали кошку во дворе жилого дома в Нижнем Новгороде
россия нижегородская область бездомные животные
Комментировать