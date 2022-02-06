Бездомные собаки растерзали кошку во дворе жилого дома в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 6 февраля. Очередной случай жестокого нападения бездомных собак на других животных произошел в областном центре. Псы растерзали кошку на глазах у горожан. Подробностями, фото и видео с места происшествия с корреспондентом ФАН поделился местный житель Дмитрий Калинин

По словам молодого человека, инцидент произошел на улице Глеба Успенского. Четверо оголодавших собак набросились на кошку. В ночное время спасти бедное животное от зубастых преследователей было некому. Жильцы домов наблюдали за поеданием добычи из окон своих квартир.

«Пару из этих собак часто вижу около магазина напротив дома. Их там подкармливают прохожие. Двух других псов я раньше тоже не видел. Насколько я знаю, людей они не кусали. Про нападение на животных раньше тоже не слышал. Такое у нас впервые», — рассказал Дмитрий.

О случаях агрессивного поведения бездомных животных стали чаще рассказывать жители Нижнего Новгорода. Фото и видео инцидентов очевидцы делятся в соцсетях. К примеру, несколько дней назад семь бродячих собак разорвали двух дворовых псов.