Три человека стали жертвами пожаров в Нижегородской области

Нижний Новгород, 6 февраля. Вечерние пожары унесли жизни троих жителей Нижегородской области. Среди погибших — двое мужчин и женщина.

Около 18:50 огонь охватил частный дом в селе Спешнево Княгининского района. Чтобы потушить строение площадью в 54 квадратных метра, пожарным понадобилось почти 4,5 часа.

«В результате пожара погибли два человека: мужчина 1959 года рождения и женщина 1963 года рождения. В настоящее время первоочередной причиной пожара рассматривается нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования», — сообщили ФАН в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Еще одна трагедия произошла в 20:35 в деревне Сколково Вачского района. Горели дом и терраса на площади 64 квадратных метра. В огне погиб 72-летний пенсионер.

Ранее ФАН писал о другой жертве субботнего пожара в Нижегородской области. В Уренском районе в своем доме сгорел мужчина. Сельчанин пытался согреться, растопив неисправную печь.