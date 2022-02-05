Сельчанин сгорел в частном доме в Нижегородской области

Нижний Новгород, 5 февраля. Субботний пожар унес жизнь сельчанина из Нижегородской области. Огонь уничтожил кровлю дома и внутреннюю отделку площадью в 104 квадратных метра.

Как рассказали ФАН в пресс-службе регионального МЧС, трагедия произошла в 14:30 в поселке Большая Арья Уренского района. Горел дом на улице Колхозной. Чтобы потушить пожар полностью, огнеборцам потребовалось чуть меньше двух часов.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

«В 15:46 на месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины 1964 года рождения. Причина пожара устанавливается. На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН писал о жертвах утреннего пожара. В субботу в Ковылкинском районе Мордовии заживо сгорели двое мужчин.