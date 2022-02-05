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Потолок обрушился в квартире пенсионерки в Дзержинске
Происшествия
Потолок обрушился в квартире пенсионерки в Дзержинске
Pr Scr vk.com  /  Алексей Алесеев

Нижний Новгород, 5 февраля. В Дзержинске в квартире 83-летней пенсионерки обрушился потолок, обошлось без пострадавших. Видео с места инцидента на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал местный блогер Алексей Алексеев.

По словам мужчины, крыша в доме начала протекать еще в понедельник. Жильцы не раз вызывали коммунальщиков. Однако источник неприятностей так и не был обнаружен. Последующие звонки дежурному были попросту проигнорированы.

«Потом рухнул потолок. И опять были заявки, и опять полный игнор со стороны управляющей компании. Никто не пришел даже посмотреть, что случилось. С потолка до сих пор капает. В этой квартире живет бабушка. Ей 83 года. Она — ветеран труда», — сообщил Алексей.

По словам автора видео, куски бетона обрушились прямо на кухне. По счастливой случайности, на момент происшествия в помещении никого не было.

Ранее ФАН писал о полуразрушенных домах Нижнего Новгорода. Пенсионеры и инвалиды вынуждены жить в жутких условиях.

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