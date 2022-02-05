Маленький хайленд родился в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 5 февраля. В зоопарке «Лимпопо» пополнение. На свет появился детеныш шотландской коровы.

Родителями стали хайленды Борька и Зорька. Новорожденная весом почти в 20 килограммов уже через пару часов сама встала на ноги. Малышка отличается хорошим аппетитом и любознательностью

Федеральное агентство новостей / Виктор Элиан

Федеральное агентство новостей / Виктор Элиан

«Телочка комфортно себя чувствует при минусовых температурах и много времени проводит на улице», — сообщил представитель «Лимпопо» в сообществе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Ранее ФАН писал о пополнении в семействе обезьян-игрунков. В омском зоопарке у Митяя и Мани появилась двойня.