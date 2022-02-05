14 автомобилей столкнулись в Нижнем Новгороде: ФАН публикует видео

Нижний Новгород, 5 февраля. В областном центре произошла массовая авария с несколькими автомобилями. Столкнулись троллейбусы, автобусы и легковушки.

Видео с места инцидента появилось на YouTube-канале «Жизнь Моя Жестянка». Как рассказал ФАН очевидец Дмитрий Дорогин, инцидент с участием общественного транспорта произошел в жилом районе «Кузнечиха» субботним утром.

«Я насчитал 14 машин. Столкнулись две газели, три ПАЗа, два троллейбуса, одна фура и шесть легковых», — поделился Дмитрий.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области, в аварии никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД.

«На улице Рокоссовского водитель автобуса ПАЗ не выбрал безопасную скорость и дистанцию движения и произвел столкновение с троллейбусом. В результате столкновения троллейбус совершил столкновение с другим троллейбусом,идущем по встречному направлению, и автомобилем Audi», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП в Нижегородской области. В Краснобаковском районе после столкновения двух фур погиб мужчина.