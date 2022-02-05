Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 13:30
13:27
Общество
Суд Москвы перенес слушание по делу уволенных из Театра Ермоловой актеров
13:27
Общество
Мясников предупредил о повышенных показателях артериального давления при скрещивании ног
13:26
Армия
Дандыкин: учения кораблей ВМФ РФ в Средиземном море станут неприятным сюрпризом для США
13:24
Общество
Более 300 петербуржцев с коронавирусом не могут дышать без аппаратов ИВЛ
13:24
Экономика
Митрахович: Польша заработает на перепродаже СПГ Украине с дополнительной наценкой
13:22
Весь мир
Миротворцы ООН отказались комментировать сообщения о пособничестве боевикам ЦАР
13:21
Шоу-бизнес
Ида Галич подогрела слухи о романе с блогером Стасом Круглицким
13:19
Происшествия
Водитель погиб в ДТП с тремя иномарками под Самарой
13:19
Политика
Лидер ХСС Зедер заявил об отсутствии у ФРГ четкого внешнего курса по отношению к России
13:19
Весь мир
Глава СОМБ Иванов об информационной атаке Bloomberg против России: мы проигрывать не собираемся
Все новости

14 автомобилей столкнулись в Нижнем Новгороде: ФАН публикует видео

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 12:50
Происшествия
14 автомобилей столкнулись в Нижнем Новгороде: ФАН публикует видео
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 5 февраля. В областном центре произошла массовая авария с несколькими автомобилями. Столкнулись троллейбусы, автобусы и легковушки.

Видео с места инцидента появилось на YouTube-канале «Жизнь Моя Жестянка». Как рассказал ФАН очевидец Дмитрий Дорогин, инцидент с участием общественного транспорта произошел в жилом районе «Кузнечиха» субботним утром.

«Я насчитал 14 машин. Столкнулись две газели, три ПАЗа, два троллейбуса, одна фура и шесть легковых», — поделился Дмитрий.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области, в аварии никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД.

«На улице Рокоссовского водитель автобуса ПАЗ не выбрал безопасную скорость и дистанцию движения и произвел столкновение с троллейбусом. В результате столкновения троллейбус совершил столкновение с другим троллейбусом,идущем по встречному направлению, и автомобилем Audi», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП в Нижегородской области. В Краснобаковском районе после столкновения двух фур погиб мужчина.  

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / 14 автомобилей столкнулись в Нижнем Новгороде: ФАН публикует видео
россия происшествия нижегородская область
Комментировать