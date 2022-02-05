Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 10:25
10:23
Политика
Политолог Матвейчев усомнился в способности США надавить на Россию с помощью Китая
10:22
Армия
Минобороны РФ: космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
10:22
Общество
Ургант в шутку предложил сделать Ухань местом проведения Олимпиады-2022
10:22
Политика
В Тайване раскритиковали принятые Москвой и Пекином заявления о принципе «одного Китая»
10:18
Общество
Новосибирцы на снегоходах спасли обездвиженного мужчину в лесу
10:17
Происшествия
Главу «Мемориала» вызвали в СК для проверки фактов реабилитации нацизма
10:17
Шоу-бизнес
Новый муж актрисы Макеевой начал передавать подарки детям от прошлого брака через знакомых
10:16
Происшествия
Мужчина погиб в ДТП с двумя фурами в Нижегородской области
10:15
Происшествия
Маршрутный автобус протаранил легковушку на юге Петербурга
10:11
Политика
«Несамостоятельная структура»: Вострецов возмутился «колонизацией Европы без боя»
Все новости

Мужчина погиб в ДТП с двумя фурами в Нижегородской области
Происшествия
Мужчина погиб в ДТП с двумя фурами в Нижегородской области
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 5 февраля. Утром в субботу в Краснобаковском районе Нижегородской области в жуткой аварии погиб мужчина. Еще два человека получили ранения.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, трагедия произошла в 7:30 на 133-м километре трассы «Нижний Новгород — Киров». Водитель фуры, предположительно Scania, выехал на встречную полосу, где ему навстречу двигался автомобиль той же марки.

Мужчина погиб в ДТП с двумя фурами в Нижегородской области
Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

«В результате ДТП погиб предполагаемый виновник аварии, мужчина 1986 года рождения, а водитель автомобиля, с которым он произвел столкновение, и пассажир предполагаемого виновника получили травмы различной степени тяжести», — сообщили журналистам в ведомстве.

Другие обстоятельства произошедшего устанавливают дорожные полицейские.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП в Нижнем Новгороде. После столкновения с автобусом погиб водитель внедорожника.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Мужчина погиб в ДТП с двумя фурами в Нижегородской области
россия нижегородская область дтп с погибшими
Комментировать