Мужчина погиб в ДТП с двумя фурами в Нижегородской области

Нижний Новгород, 5 февраля. Утром в субботу в Краснобаковском районе Нижегородской области в жуткой аварии погиб мужчина. Еще два человека получили ранения.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, трагедия произошла в 7:30 на 133-м километре трассы «Нижний Новгород — Киров». Водитель фуры, предположительно Scania, выехал на встречную полосу, где ему навстречу двигался автомобиль той же марки.

Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

«В результате ДТП погиб предполагаемый виновник аварии, мужчина 1986 года рождения, а водитель автомобиля, с которым он произвел столкновение, и пассажир предполагаемого виновника получили травмы различной степени тяжести», — сообщили журналистам в ведомстве.

Другие обстоятельства произошедшего устанавливают дорожные полицейские.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП в Нижнем Новгороде. После столкновения с автобусом погиб водитель внедорожника.