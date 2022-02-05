Более 40 тысяч кубометров мусора вывезут из Дзержинска в 2022 году

Нижний Новгород, 5 февраля. Нижегородская область потратит 30 миллионов рублей на вывоз мусора из Дзержинска. Только в 2022 году из города исчезнут более 40 тысяч кубометров твердых отходов. Регион продолжил ликвидацию несанкционированных свалок благодаря национальному проекту «Экология».

По информации пресс-службы регионального правительства, 7,6 миллиона рублей пойдут на расчистку территории близ Игумновского полигона. За долгие десятилетия слой отходов достиг 245 тысяч кубометров.

«Мусор на этой территории копился с 80-х годов, он наносит существенный ущерб экологии. Благодаря участию в нацпроекте мы сможем не только очистить, но и рекультивировать территорию. В ближайшие годы вместо гор мусора мы хотим получить 11 гектаров зеленого леса», — отметил первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев.

Ранее ФАН писал о горящем полигоне в Богородске. За права горожан вступилась прокуратура Нижегородской области.