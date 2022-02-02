Упавшие с крыш глыбы льда едва не покалечили людей в Дзержинске

Нижний Новгород, 2 февраля. В городе Дзержинск Нижегородской области чудом удалось избежать трагедии. Одна снежная глыба слетела с крыши и упала на машину с ребенком, вторая снесла козырек подъезда.

О первом происшествии написал очевидец Алексей Алексеев в паблике «Дзержинск» в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, ледяной нарост упал на автомобиль, который стоял близ дома №61 по проспекту Ленина.

«В «Ладе» находились водитель и восьмилетний ребенок. К счастью, никто из людей не пострадал, автомобиль получил механические повреждения», — написал мужчина.

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Еще один случай не мог остаться без внимания пользователей соцсетей. На этот раз лед «удачно» рухнул с крыши дома №24 по улице Свердлова.

«Ледяной глыбой полностью снесло козырек подъезда. Могли погибнуть люди!» — написал автор фото Максим З.

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На пост-возмущение тут же отреагировали сотрудники региональной Госжилинспекции. Они заверили: устранением проблемы вскоре должны заняться коммунальщики.

«Ваш вопрос передан в управляющую компанию для принятия мер. В случае их бездействия Вы вправе обратиться в Госжилинспекцию с заявлением через ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru для организации проверочных мероприятий. Ваше заявление будет являться основанием для проверки и принятия определенных мер со стороны Госжилинспекции», — написал представитель ГЖИ.

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Ранее ФАН писал, что сосулька едва не убила жителя Нижнего Новгорода. После падения с крыши сталактита мужчина оказался в больнице.