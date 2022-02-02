Мужчина погиб в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 2 февраля. В областном центре внедорожник въехал в рейсовый автобус. Водитель джипа погиб на месте.

Видео с места аварии появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте». По информации автора поста, в автобусе находились больше 20 пассажиров.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, трагедия произошла на проспекте Ленина Автозаводского района. Внедорожник буквально влетел в автобус маршрута №40.

«В результате происшествия пострадало два человека, детей нет. Из них погиб водитель легкового автомобиля — мужчина 1964 года рождения. Пострадавшей женщине, работниками скорой медицинской помощи помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск. В Мордовии после столкновения двух фур погиб 49-летний мужчина.