«Мертвых душ» приняли на работу в ритуальную службу в Дзержинске

Нижний Новгород, 2 февраля. Сотрудники дзержинского муниципального предприятия ответят по уголовной статье за мошенничество. Они фиктивно трудоустроили нескольких работников и присвоили более миллиона рублей.

Как пояснили в региональном СУ СК, уголовное дело возбуждено против директора и сотрудника МКУ «Ритуал», которое безвозмездно предоставляет земельные участки под захоронения на муниципальных кладбищах. Именно они оформили в штат семерых сотрудников, которые фактически не появлялись на работе. Благодаря своему хитроумному плану подозреваемые смогли похитить из бюджета 1,1 миллиона рублей.

«В настоящее время следователи СК проводят обыски с целью изъятия необходимой документации, решается вопрос о задержании директора и иных сотрудников МКУ», — сообщили журналистам в ведомстве.

Ранее ФАН писал о жителе Дзержинска, ставшем жертвой мошенников. Гендиректор фирмы под предлогом подтверждения оплаты налога и платежа отправил им 590 тысяч рублей.