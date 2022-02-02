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«Мертвых душ» приняли на работу в ритуальную службу в Дзержинске
Общество
«Мертвых душ» приняли на работу в ритуальную службу в Дзержинске
pixabay.com  /  carolynabooth

Нижний Новгород, 2 февраля. Сотрудники дзержинского муниципального предприятия ответят по уголовной статье за мошенничество. Они фиктивно трудоустроили нескольких работников и присвоили более миллиона рублей.

Как пояснили в региональном СУ СК, уголовное дело возбуждено против директора и сотрудника МКУ «Ритуал», которое безвозмездно предоставляет земельные участки под захоронения на муниципальных кладбищах. Именно они оформили в штат семерых сотрудников, которые фактически не появлялись на работе. Благодаря своему хитроумному плану подозреваемые смогли похитить из бюджета 1,1 миллиона рублей.

«В настоящее время следователи СК проводят обыски с целью изъятия необходимой документации, решается вопрос о задержании директора и иных сотрудников МКУ», сообщили журналистам в ведомстве.

Ранее ФАН писал о жителе Дзержинска, ставшем жертвой мошенников. Гендиректор фирмы под предлогом подтверждения оплаты налога и платежа отправил им 590 тысяч рублей.

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россия мошенничество нижегородская область
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