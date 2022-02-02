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Глава нижегородского минздрава стал волонтером колл-центра по COVID-19
Общество
Глава нижегородского минздрава стал волонтером колл-центра по COVID-19
freepik.com  / 

Нижний Новгород, 2 февраля. Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в нерабочее время принимает звонки в колл-центре по вопросам, связанным с коронавирусом. О работе специалистов он рассказал в своем Instagram.

«Во время общения часто смотрим в глаза друг другу. Так психологически проще. В колл-центре работают и студенты, и сотрудники минздрава. В помещении неумолкаемые заботливые голоса: «Не волнуйтесь, давайте запишу, какие у вас симптомы», — написал Давид Мелик-Гусейнов.

Глава нижегородского минздрава стал волонтером колл-центра по COVID-19
Pr Scr instagram.com / @melikdavidmsk

Как пояснил чиновник, за сутки по номеру горячей линии 122 поступило более восьми тысяч обращений. Сам же глава минздрава за собой количество отвеченных звонков не считает. По его словам, взрослым стоит вызывать врача на второй или третий день после выявления симптомов вируса только при температуре выше 38,5. Без серьезного жара больному придется самому дойти до поликлиники. Что касается маленьких пациентов, о визите педиатра стоит задуматься уже на второй день.

«До прихода врача — обильное питье, сбиваем температуру при 38,5 градусах и выше желательно препаратами с парацетамолом. Арбидол и гриппферон (хранить в холодильнике) можно тоже начать принимать, не дожидаясь прихода врача. Препараты безрецептурные», — поделился рекомендациями Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее ФАН писал о том, как протекает «Омикрон» у непривитых больных. Своими наблюдениями поделился министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

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россия нижегородская область коронавирус
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