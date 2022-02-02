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Стая бездомных собак насмерть загрызла дворовых псов в Нижнем Новгороде
Происшествия
Стая бездомных собак насмерть загрызла дворовых псов в Нижнем Новгороде
Невские Новости  /  Анастасия Кузьмина

Нижний Новгород, 2 февраля. Бездомные собаки растерзали двух питомцев жителей одного из домов областного центра. По словам очевидцев, животные напали на них прямо во дворе.

Пост с жуткими подробностями инцидента и просьбой принять меры появился в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте». Горожанка рассказала о происшествии, которое попало и на камеру видеонаблюдения.

«Ночью 1 февраля стая бездомных собак насмерть загрызла двух дворовых собак. Раньше та стая бегала около реки, на пустыре. Теперь перебралась во дворы. Будьте осторожны. Все произошло на улице Южное шоссе, напротив дома №6. Наши собаки погибли. Рыжик и Чернышка были очень добрые и безобидные. Бегите на радугу, собачки. Услышьте… Примите меры», — написала Татьяна А.

Стая бездомных собак насмерть загрызла дворовых псов в Нижнем Новгороде
Pr Scr vk.com / Нижний Новгород | Без цензуры

По словам автора поста, нападавших животных было семеро. Решить их судьбу путем безвозвратного отлова предложили комментаторы. По их словам, агрессивных псов нужно усыплять на месте, остальным же давать месяц на обретение семьи.

«Непристроенных усыплять. Всех пристроенных чипировать! При отлове собаки с чипом выяснять, почему пес был на улице один. Потерялся — возврат хозяину. Самовыгул — штраф! При повторном собаку — изымать», — написала Ольга Б.

Ранее ФАН писал о волкособах, которые держат в страхе целый город в Нижегородской области. По улицам Шахуньи свободно разгуливают восемь животных — потомство собаки и волчицы. По словам местных жителей, они нападают на домашних животных.

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Все новости / Происшествия / Стая бездомных собак насмерть загрызла дворовых псов в Нижнем Новгороде
россия нижегородская область бездомные животные
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