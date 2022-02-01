На рыбалку по сугробам: житель Нижегородской области своими руками смастерил вездеход

Житель поселка Пижма Нижегородской области Дмитрий Маковеев самостоятельно сконструировал вездеход. В планах мужчины смастерить уменьшенную копию этого внедорожника, позже — создать снегоход.

На фото — автомобиль на гусеницах, которому не страшны ни сугробы, ни весеннее бездорожье. Вездеход с легкостью справляется с расчисткой территории от снега и, главное, зимними поездками на водоем. Дмитрий — заядлый рыбак, который в одночасье решил, что пешие походы на рыбалку на лыжах отныне не для него.

«Хотелось сделать такую технику, на которой можно было и на рыбалку ездить, что-то привезти, почистить у дома. Ведь не всегда дорожники справляются. Во всем мне помогал брат Евгений и друг рыбак Дмитрий. Для начала у нас были кое-какие наработки, запчасти: мост от «жигулей», коробка передач, несколько колес, двигатель от Lifan на 15 лошадиных сил. Я приобрел сварочный аппарат и начал потихоньку делать после работы и в выходные», — рассказал в беседе с ФАН Дмитрий Маковеев.

Из личного архива Дмитрий Маковеева /

В первоначальном виде, без крыши и лобового стекла, вездеход был готов два с лишним года назад. После первых поездок к реке сельский изобретатель решил превратить машину в лодку, сделав ее герметичной. Позже заменил двигатель на более мощный, избавился от цепных передач и только потом задумался о комфорте: установил световые приборы и смастерил полноценную кабину.

«По расходу могу сказать, что на 40 километров по бездорожью достаточно 10 литров. По накатанному это расстояние можно преодолеть за час, а по нетронутому снегу скорость падает до 10 километров в час», — добавил мужчина.

Из личного архива Дмитрий Маковеева /

Любовь к технике и изобретательскому делу Дмитрию привил отец. Нижегородский Кулибин при сыне-школьнике смастерил два небольших трактора. Теперь у подросшего помощника уже есть свой преемник — племянник. Мальчик так же интересуется самодельными автомобилями и разделяет с дядей еще одно хобби — страсть к рыбалке.