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На рыбалку по сугробам: житель Нижегородской области своими руками смастерил вездеход
Общество
На рыбалку по сугробам: житель Нижегородской области своими руками смастерил вездеход
Из личного архива Дмитрий Маковеева  / 

Житель поселка Пижма Нижегородской области Дмитрий Маковеев самостоятельно сконструировал вездеход. В планах мужчины смастерить уменьшенную копию этого внедорожника, позже — создать снегоход.

На фото — автомобиль на гусеницах, которому не страшны ни сугробы, ни весеннее бездорожье. Вездеход с легкостью справляется с расчисткой территории от снега и, главное, зимними поездками на водоем. Дмитрий — заядлый рыбак, который в одночасье решил, что пешие походы на рыбалку на лыжах отныне не для него.

«Хотелось сделать такую технику, на которой можно было и на рыбалку ездить, что-то привезти, почистить у дома. Ведь не всегда дорожники справляются. Во всем мне помогал брат Евгений и друг рыбак Дмитрий. Для начала у нас были кое-какие наработки, запчасти: мост от «жигулей», коробка передач, несколько колес, двигатель от Lifan на 15 лошадиных сил. Я приобрел сварочный аппарат и начал потихоньку делать после работы и в выходные», — рассказал в беседе с ФАН Дмитрий Маковеев.

На рыбалку по сугробам: вездеход своими руками смастерил житель Нижегородской области
Из личного архива Дмитрий Маковеева /

В первоначальном виде, без крыши и лобового стекла, вездеход был готов два с лишним года назад. После первых поездок к реке сельский изобретатель решил превратить машину в лодку, сделав ее герметичной. Позже заменил двигатель на более мощный, избавился от цепных передач и только потом задумался о комфорте: установил световые приборы и смастерил полноценную кабину.

«По расходу могу сказать, что на 40 километров по бездорожью достаточно 10 литров. По накатанному это расстояние можно преодолеть за час, а по нетронутому снегу скорость падает до 10 километров в час», — добавил мужчина.

На рыбалку по сугробам: вездеход своими руками смастерил житель Нижегородской области
Из личного архива Дмитрий Маковеева /

Любовь к технике и изобретательскому делу Дмитрию привил отец. Нижегородский Кулибин при сыне-школьнике смастерил два небольших трактора. Теперь у подросшего помощника уже есть свой преемник — племянник. Мальчик так же интересуется самодельными автомобилями и разделяет с дядей еще одно хобби — страсть к рыбалке.

«Сейчас я думаю смастерить для племянника такой же вездеход, только поменьше, чтобы и он мог ездить. Еще у меня в планах сделать снегоход», — поделился Дмитрий.

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россия нижегородская область кулибин
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