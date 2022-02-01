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Житель Нижнего Новгорода вышел на борьбу с сосульками со снайперской винтовкой

Общество
Житель Нижнего Новгорода вышел на борьбу с сосульками со снайперской винтовкой
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Нижний Новгород, 1 февраля. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который устроил стрельбу по сосулькам на крыше многоэтажного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Видео, на котором запечатлены действия местного жителя, накануне появилось в Сети. На кадрах видно, как мужчина под присмотром работника коммунальной службы стреляет из снайперской винтовки по дому напротив.

«Информация о стрельбе, размещенная в сети интернет, проверяется сотрудниками полиции. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск и установление личности стрелявшего гражданина», — сообщили в пресс-службе.

Нижний Новгород далеко не единственный город России, где актуальны проблемы сосулек, гололеда и заснеженных улиц. Ледяные глыбы, свисающие с крыш домов, стали настоящей катастрофой для жителей Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов и местные коммунальщики не справляются с объемом работ, возникших в связи с сильными осадками.

Огромная наледь ранее рухнула на автомобиль петербуржца. На лобовом стекле машины появилась паутина из трещин.

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полиция винтовка сосульки
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