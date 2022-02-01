Снежные хищники появились в поселке в Нижегородской области

Нижний Новгород, 1 февраля. На улицах поселка Сокольское появились массивные скульптуры с изображением льва и тигра. Фигуры из снега на своих участках лепят местные жители.

Фото льва опубликовало сообщество «Сокольское. Реалии дня» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах — царь зверей с объемной гривой демонстрирует прохожим острые зубы. Охраняющий палисадник хищник застыл в беззвучном рыке.

vk.com / Стас Сокол

«Используем снег правильно! Вот такой снежный зверь живет в одном из переулков поселка Сокольское! Красавчик!» — написал Станислав С.

Еще одного обитателя сокольских улиц в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» показала местная жительница Светлана Облачкова. Она запечатлела на фото острозубого тигра. Символ года мастер сваял так же из снега.

Pr Scr vk.com / Нижний Новгород | Без цензуры

Ранее ФАН писал о фестивале ледяных и снежных скульптур. В Москве участники из шести стран создали более 50 фигур.