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Снежные хищники появились в поселке в Нижегородской области
Общество
Снежные хищники появились в поселке в Нижегородской области
vk.com  /  Стас Сокол

Нижний Новгород, 1 февраля. На улицах поселка Сокольское появились массивные скульптуры с изображением льва и тигра. Фигуры из снега на своих участках лепят местные жители.

Фото льва опубликовало сообщество «Сокольское. Реалии дня» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах — царь зверей с объемной гривой демонстрирует прохожим острые зубы. Охраняющий палисадник хищник застыл в беззвучном рыке.

Снежные хищники появились в поселке в Нижегородской области
vk.com / Стас Сокол

«Используем снег правильно! Вот такой снежный зверь живет в одном из переулков поселка Сокольское! Красавчик!» — написал Станислав С.

Еще одного обитателя сокольских улиц в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» показала местная жительница Светлана Облачкова. Она запечатлела на фото острозубого тигра. Символ года мастер сваял так же из снега.

Снежные хищники появились в поселке в Нижегородской области
Pr Scr vk.com / Нижний Новгород | Без цензуры

Ранее ФАН писал о фестивале ледяных и снежных скульптур. В Москве участники из шести стран создали более 50 фигур.

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Все новости / Общество / Снежные хищники появились в поселке в Нижегородской области
россия нижегородская область снежные фигуры
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