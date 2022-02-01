Нижегородка взяла в кредит почти 7 млн рублей для мошенников

Нижний Новгород, 1 февраля. Жительница областного центра поверила мошенникам и теперь должна банкам крупную сумму. Женщина отправила злоумышленникам почти семь миллионов рублей, взятые в кредит.

Аферисты продуктивно пообщались по телефону с 49-летней нижегородкой. Они три дня звонили женщине, представлялись сотрудниками банка, правоохранителями и сообщали ей о неизвестных злодеях, которые якобы пытаются от ее имени получить кредит.

Чтобы горожанка не стала плательщицей по чужим долгам, собеседники настоятельно советовали ей самой оформить крупные займы и отправить деньги на продиктованные ими «надежные» счета. Следуя указаниям мошенников, женщина взяла четыре кредита на общую сумму 6,8 миллиона рублей. Все поступившие средства она через банкоматы отправила злоумышленникам.

Ранее ФАН писал о доверчивом пенсионере из Нижнего Новгорода. Пожилой мужчина отправил телефонным аферистам три миллиона рублей.