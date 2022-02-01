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Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 1 февраля. Две смертельные аварии произошли утром во вторник в Нижегородской области. В обоих случаях люди погибли после выезда автомобилей на встречную полосу.

Как рассказали ФАН в пресс-службе регионального ГУ МВД, первый смертельный инцидент случился в 6:40 в Лысковском районе на 531м километре автодороги М 7 «Волга». Близ деревни Анатольевка водитель Hyundai вылетел на соседнюю полосу и столкнулся с большегрузом Volvo. Пассажир легковушки скончался до приезда медиков.

Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области
Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области
Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Вторая авария произошла менее часа спустя в Шатковском районе на 152м километре трассы «Нижний Новгород — Саратов».

«Водитель 1959 года рождения, стаж вождения 45 лет, управляя автомобилем Lada Granta, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ГАЗель», — сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Полученные во время удара травмы для водителя отечественной легковой оказались смертельными.

Ранее ФАН писал о жутком ДТП, которое произошло в Мордовии. Легковушку после удара с автомобилем разорвало на две части.

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