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Нижегородские коммунальщики с оружием вышли на борьбу с сосульками

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 12:20
Общество
Нижегородские коммунальщики с оружием вышли на борьбу с сосульками
Pr Scr Telegram  /  @nizhny01

Нижний Новгород, 1 февраля. Коммунальщик и мужчина с оружием были замечены на одной из улиц областного центра. По словам местных жителей, их целью были свисающие с крыш сосульки. Фото и видео со стрелком появилось в Telegram-канале «Нижний №1».

«Ленинский район, мужик с оружием в компании коммунальщика стреляет в сторону соседнего дома. Внимание, вопрос: зачем?! Наш подписчик предполагает, что это новая технология сбивания сосулек», — написано в сообщении.

По отсутствию гильз и отдачи после нажатия на курок знатоки в комментариях сразу же определили вид оружия. По их словам, отстрел сталактитов ведется из пневматики. Одни пользователи считают, что подобный подход к решению проблемы может привести к жертвам. Другие, напротив, уверены, что свинцовый боеприпас для человека безвреден.

«Пулька с энергией в 3 Дж, выпущенная из пневматического пистолета, отрекошетив от крыши (3 этаж), не сможет пробить даже лист бумаги», — поделился своими выводами один из подписчиков.

Произошедшим утром во дворе жилого дома инцидентом заинтересовались правоохранители. По данным пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области, неизвестного с оружием уже разыскивают полицейские.

Ранее ФАН писал о стрельбе в подъезде одного из саранских домов. Неизвестный пытался избавиться от бездомного кота с помощью мелкашки.

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россия нижегородская область коммунальные службы
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