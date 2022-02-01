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Нижегородку подозревают в убийстве мужа из-за оскорблений
Происшествия
Нижегородку подозревают в убийстве мужа из-за оскорблений
 /  Пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области

Нижний Новгород, 1 февраля. Правоохранители задержали жительницу Автозаводского района областного центра. Ее подозревают в расправе над мужем.

По версии следователей, она зарезала супруга вечером в субботу. Трагедии предшествовал серьезный скандал. Как пояснила в беседе со стражами порядка сама 49-летняя женщина, конфликт возник из-за беспочвенных оскорблений со стороны главы семейства.

Признавать свою виновность в убийстве 50-летнего мужа подозреваемая отказалась.

Ранее ФАН писал о юном убийце из Нижегородской области. 18-летний житель Вознесенского района убил мать и закопал ее в приусадебном участке.

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россия происшествия нижегородская область
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