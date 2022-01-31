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Результат эксперимента: волкособы держат в страхе город в Нижегородской области

Общество
Результат эксперимента: волкособы держат в страхе город в Нижегородской области
pixabay.com  /  Pixel-mixer

Стая волкособов наводит ужас на жителей города Шахунья Нижегородской области. Серые «разбойники» время от времени нападают на домашних животных. Потомство от волчицы и собаки удалось вывести местному предпринимателю. О питомцах экспериментатора и бесчинствах самих хищников — в материале ФАН.

15 лет экспериментов

Владелец пилорамы Виктор Андриевский 15 лет своей жизни посвятил попыткам скрещивания волчицы и домашнего пса. Итог экспериментов — восемь взрослых волкособов, которые до сих пор живут на дворовой территории мужчины. К слову, от самки он путем эвтаназии избавился еще два года назад.

Жизнь в тесном вольере для вольных хищников невыносима, поэтому заботливый хозяин выпускает своих подопечных на ночные прогулки по окрестностям. Пока животные резвятся на свободе, местные жители предпочитают проводить вечера в своих домах, стараясь без лишней нужды не появляться на безлюдной улице.

Результат эксперимента: волкособы держат в страхе город в Нижегородской области
Федеральное агентство новостей /

«Они ходят на старый птичник. У них даже есть тропа целая. На предприятии люди дежурят ночами, боятся выходить, с работы возвращаться. Сами мы дома сидим вечером. Бывает, животные такой вой поднимут, что страшно становится. Да и на вид они — настоящие волки, такие же здоровые», — поделился с ФАН местный житель Валерий.

По словам мужчины, дело не только в жутком вое и зловещем виде волкособов. По мнению горожан, в когтистых лапах именно этих хищников гибнут обитатели подворий жителей частного сектора. Видео с животным, после набега которого местные нашли растерзанную собаку, появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

«По окраинам города они в основном ходят. Грызут кур, коз, овец и даже собак. Волк он и есть волк. Никуда ты от диких инстинктов и повадок не денешься. Люди обижаются, жалуются хозяину. А ему все мимо ушей. Даже его сыновей кусали. И после этого мер никаких не принято», — рассказал Валерий.   

«Наша дача находится примерно в 50 метрах от пилорамы. Волкособы забрались в сарай к моим соседям — всех бройлеров, цыплят погрызли. Потом к другим соседям залезли — дверь железную с петель сорвали и кур растрепали очень много», — добавил дачник Александр.

Результат эксперимента: волкособы держат в страхе город в Нижегородской области
Pr Scr vk.com / Анонимка (г. Шахунья)

Сообщения о жертвах волкособов круглый год появляются и в нижегородских соцсетях. Местные негодуют: хищники нападают на животных на глазах у человека.

«Опять сегодня полуволки выходили на перекресток Тимирязева и Веденина. Суку покусали. Я их гонял со своим псом. Дождется — сожгут и волков, и его. Как детей пускать на улицу?» — написал очевидец в паблике «Анонимка (г. Шахунья)».

Результат эксперимента: волкособы держат в страхе город в Нижегородской области
Pr Scr vk.com / Анонимка (г. Шахунья)

«Люди, не ходите поздно ночью по улице. Шел по улице Максима Горького (ближе к парку), лежит собака на боку разодранная, нет только внутренностей. По-моему, так только волки делают. Администрация, прошу принять меры», — написал другой пользователь.

Результат эксперимента: волкособы держат в страхе город в Нижегородской области
Pr Scr vk.com / Анонимка (г. Шахунья)

Жизнь в страхе

Тем временем в новостных лентах то и дело появляются заголовки о нападениях собак на людей. Их жертвами становятся не только дети, но и взрослые мужчины. Шахунцы не желают повторения истории в их городе.

Как рассказали ФАН сами жители, у местных охотников возникала мысль учинить расправу над волкособами. Однако запрещающий отстрел животных на территории населенного пункта закон на стороне хозяина и его опасных питомцев.

Людям остается жаловаться во все инстанции. После очередных звонков «знакомиться» с хищниками приходили и представители регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

«Наши специалисты выезжали на место, но уточнили, что это не волки, а гибриды. Они не дикие животные. Мы ими не занимаемся», — пояснили ФАН в пресс-службе минлесхоза.

Как выяснилось, за условиями содержания волкособов не обязаны следить и ветеринары. В местном госветуправлении рассказали, что контролировать перемещение животных они не могут на законодательном уровне. В силах специалистов ведомства только защитить самих хищников от смертельных инфекций.

«Гражданин Андриевский к нам обращался за предоставлением выписки паспортов этим животным и вакцинацией их от бешенства. Мы поставили на учет восемь волкособов и одну лайку. Но мы не можем никак повлиять на условия их содержания», — рассказала в беседе с ФАН руководитель госветуправления городского округа Шахунья Татьяна Бахтина.

Результат эксперимента: волкособы держат в страхе город в Нижегородской области
Федеральное агентство новостей /

«Местным нечего опасаться»

В том, что волкособы безобидны, уверен сам экспериментатор. По словам Виктора Андриевского, он их разводит «для души». А вести о нападениях на животных он называет простыми сплетнями.

«Я их отпускаю, молодежи погулять охота. Там организации две. Вижу — человек выходит, берет камень, раз кинул, во второй [раз] кинул в их сторону. О чем говорить с этими людьми? А женщины, конечно же, боятся. Но за 15 лет не было ни одного случая нападения на людей. Они к людям вообще не агрессивны», — рассказал предприниматель журналисту программы «Кстати».

Результат эксперимента: волкособы держат в страхе город в Нижегородской области
Федеральное агентство новостей /

С этим высказыванием владельца животных готов поспорить кинолог Евгений. Мужчина уверен — волкособы представляют серьезную опасность для человека. По его словам, они совершенно непригодны и для служебной деятельности в органах внутренних дел.

«Были попытки выведения новой породы путем скрещивания волка и собаки. Сначала все шло хорошо, даже получалось обучить командам. И нюх у них хороший. Но потом дикие инстинкты начали брать верх и у этих животных началась агрессия по отношению к человеку. У них неустойчивая психика, поэтому пытаются напасть», — рассказал ФАН кинолог.

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