Тяжелый онкобольной справился с COVID-19 в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 29 января. Житель областного центра с тяжелой формой онкологии смог справиться с коронавирусом. О чудесном выздоровлении пациента со ссылкой на заведующую отделением неотложной кардиологии городской клинической больницы № 5 Ольгу Коченюк сообщило новостное издание NewsNN.

По данным информационного агентства, молодому человеку 27 лет. У него выявлена острая форма лейкоза.

«После прохождения химиотерапии у него наступила ремиссия. Но COVID-19 протекал тяжело, анализы были плохими. Но, тем не менее, пациенту удалось выздороветь», — рассказала Ольга Коченюк.

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