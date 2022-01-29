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Тяжелый онкобольной справился с COVID-19 в Нижнем Новгороде
Общество
Тяжелый онкобольной справился с COVID-19 в Нижнем Новгороде
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Нижний Новгород, 29 января. Житель областного центра с тяжелой формой онкологии смог справиться с коронавирусом. О чудесном выздоровлении пациента со ссылкой на заведующую отделением неотложной кардиологии городской клинической больницы № 5 Ольгу Коченюк сообщило новостное издание NewsNN.

По данным информационного агентства, молодому человеку 27 лет. У него выявлена острая форма лейкоза.

«После прохождения химиотерапии у него наступила ремиссия. Но COVID-19 протекал тяжело, анализы были плохими. Но, тем не менее, пациенту удалось выздороветь», — рассказала Ольга Коченюк.

Ранее ФАН писал, что высокотехнологичные операции начали делать полицейским в Нижнем Новгороде. При МСЧ регионального МВД теперь проводят пластику колена.

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россия нижегородская область здравоохранение
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