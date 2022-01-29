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Нижегородцы выберут имена для тигрят, которые родились в зоопарке «Лимпопо»

Общество
Нижегородцы выберут имена для тигрят, которые родились в зоопарке «Лимпопо»
pixabay.com

Нижний Новгород, 29 января. Зоопарк «Лимпопо» в Нижегородской области предложил посетителям поучаствовать в выборе имен для недавно родившихся тигрят.

Два тигренка родились перед самым Новым годом. Отмечается, что родителями котят стали бенгальские тигры Вега и Барсик, которые также проживают в зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе «Лимпопо».

На первом этапе выбора имен нижегородцы смогут предложить свой вариант, оставив его в специальной коробке рядом с вольером брата и сестры. Второе голосование пройдет позже в официальной группе учреждения «ВКонтакте».

«Год тигра начался для нас с появления на свет живых символов года, в этом мы видим добрый знак. Надеемся, что наши тигрята принесут в Новом году удачу нам и всем нашим посетителям», — отметил генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин.

Ранее обитательница парка «Белый лев» в Приморье — тигрица по имени Алекса — показала себя заботливой матерью и восхитила пользователей Сети.

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