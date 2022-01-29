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Пожилой нижегородец перевел телефонным мошенникам 3 млн рублей
Происшествия
Пожилой нижегородец перевел телефонным мошенникам 3 млн рублей
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Нижний Новгород, 29 января. Пенсионер из областного центра поверил мошенникам и отправил им свыше трех миллионов рублей. Деньги он потерял, пытаясь защитить свой счет от воображаемых хакеров.

На телефон 67-летнего нижегородца позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Собеседник сообщил, что неизвестные пытаются опустошить счет пенсионера. Чтобы порушить планы злоумышленников, владельцу миллионов нужно было перевести все «кровные» во временные ячейки.

Напуганный известием мужчина поспешил обналичить свои сбережения в размере 3,244 миллиона рублей и отправить на указанные лжебанкиром номера телефонов. О том, что стал жертвой афериста, горожанин позже сообщил правоохранителям. На данный момент мошенника ищут полицейские. Ему грозит до 10 лет неволи.

Ранее ФАН что жители Нижнего Новгорода поверили знакомому и одолжили ему шесть миллионов рублей на развитие бизнеса. Мужчина спустил деньги на спортивные ставки и пытался скрыться в Самарской области.

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россия мошенничество нижегородская область
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