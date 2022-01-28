Волки грызут собак в деревне в Нижегородской области

Нижний Новгород, 28 января. В деревне Золотово Нижегородской области волки вплотную приблизились к жилым домам. По словам сельчан, они ночью приходят за пропитанием. Фото следов хищников появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

«В Золотово по ночам к домам приходят волки, местные жители не раз замечали их следы около деревни. А на днях, со слов местной жительницы, хищники пытались разодрать ее собаку, которая была у дома на цепи», — написал автор поста.

Pr Scr vk.com / Нижний Новгород | Без цензуры

Одни пользователи негодуют, почему при опасности в виде волков дворовых собак не загоняют в дом. Другие призывают охотников объединиться и устроить животным облаву. Однако нашлись и те, кому стало обидно за серых «разбойников».

«Мне жаль волков, они хорошие, но видимо еды мало вот и выходят. В таких случаях отстрел должен быть разрешен без лишней мороки», — поделилась своим мнением Рин С.

«Я против отстрела, лучше отпугнуть холостыми», — написал Миша К.

Ранее ФАН писал, что волки стали наведываться в поселок Сява Шахунского района Нижегородской области. Хищников видят местные жители.