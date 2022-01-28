Дог напал на женщину с собакой в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 28 января. Дог без намордника и поводка напал на гуляющую собаку и ее хозяйку. Женщина с питомцем получили множество укусов.

Объявление о поиске очевидцев инцидента появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста пожаловался на неприемлемое поведение владельца пса, который не позаботился о безопасности и здоровье прохожих, выгуливая собаку без намордника и поводка. По словам автора поста, большой серый дог напал на его маму на улице Мончегорской.

«Собака была без намордника, поводка и ошейника. Хозяйка, по словам свидетеля, нетрезвая! Маме уже сделали семь уколов, предстоит долгое лечение. Теперь страшно выходить гулять из-за безответственности хозяев. Заявление в полицию уже подано», — написал автор в сообщении.

Pr Scr vk.com / Нижний Новгород | Без цензуры

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