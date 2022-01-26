Бездомная собака покусала ребенка в Нижегородской области

Нижний Новгород, 26 января. Жители Городца жалуются на агрессивное поведение бездомных собак. Один из представителей четвероногой стаи набросился на школьника. Пост-возмущение матери опубликовал паблик «Типичный Городец» в соцсети «ВКонтакте».

«Стая собак кружит по улице Новой в районе дома 13. Невозможно пройти в центр на работу и обратно! Это основная дорога до центра. 22 января большая белая собака набросилась на моего ребенка и укусила его. Сейчас стая собак не менее 10 штук кружат по Матренино. Страшно отпускать детей в школу!» — написала Мария Л.

Pr Scr vk.com / Типичный Городец

По словам горожан, чтобы защитить себя от встречи с зубастой пастью, ребятам постоянно приходится убегать от бродячих псов. У здания школы учеников поджидает свора озлобленных собак. А на пути в дом детского творчества дорогу перекрывают уже другие опасные «соседи».

«Дети боятся входить и выходить из здания. Сын просил его встретить, хотя от кружка до дома 50 метров. Звонит, говорит, что выйти не может. Очень много собак», — поделилась с ФАН местная жительница Екатерина Л.

«Собаки на улице стаями бегают рычат и лают. Вчера на работу еле вышла», — добавила Елена П.

Жители Городца опасаются повторения жуткой истории из Забайкалья. ФАН рассказывал, что стая бродячих псов насмерть загрызла семилетнюю девочку. После трагедии жители начали самостоятельно отстреливать животных.