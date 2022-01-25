Пациенты с температурой пять часов стояли в очереди на морозе у поликлиники в Выксе

Нижний Новгород, 25 января. Жители города Выкса Нижегородской области пожаловались на большие очереди в поликлинику. Им пришлось ждать приема врача несколько часов.

Видео со столпившимися у дверей медучреждения пациентами появилось в паблике «Подслушано Выкса» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора ролика, десятки людей пришли на прием к врачу с высокой температурой и кашлем.

«Приехала в 07:50 и была уже пятидесятой! Время уже 11:36, я все еще стою с температурой. Пытаешься вызвать на дом — не дозвониться, приезжаешь — посылают в красную зону!» — поделилась горожанка.

Другие пользователи рассказали о своем визите к терапевту. Больные заходили греться в само здание, однако тесный коридор не мог вместить большое количество желающих спрятаться от холода.

В самой центральной районной больнице Выксы в беседе с ФАН пояснили, что подобная ситуация сложилась из-за резкого роста заболеваемости. 24 января в красной зоне поликлиники было принято 148 пациентов. В регистратуру поступило 228 вызовов.

«В настоящий момент работают восемь врачей, один фельдшер. Три врача находятся на больничном. Администрация ЦРБ заинтересована в привлечении волонтеров и приглашает всех желающих помочь работе колл-центра», — рассказали в больнице.

Ранее ФАН писал о течении болезни у заразившихся штаммом «омикрон». Своими наблюдениями поделился министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.