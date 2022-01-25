Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 15:07
15:06
Армия
Доцент РАНХиГС Голубев: Россия и Запад смогут найти компромисс для предотвращения конфликта
15:06
Общество
Более 600 петербуржцев находятся в реанимации из-за COVID-19
15:02
Весь мир
Власти Алжира направили продовольственную помощь в Мали
15:01
Экономика
Эфир: Связан ли рост цен на продукты с обострением международной напряженности
15:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 25 января, праздники, факты, люди
14:57
Политика
Генерал Картаполов обозначил главные угрозы с Запада и их истинную цель против России
14:56
Общество
Правительство Ростовской области набирает волонтеров из-за распространения коронавируса в регионе
14:56
Политика
Политолог Погребинский: Британия «дразнит медведя» заявлениями о России и Украине
14:54
Спорт
Фигурист Семененко отправится на ОИ в Пекин вместо травмированного Коляды
14:52
Экономика
ГД рассмотрела проект о штрафах за услуги перевода денег незаконным онлайн-казино
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пациенты с температурой пять часов стояли в очереди на морозе у поликлиники в Выксе
Общество
Пациенты с температурой пять часов стояли в очереди на морозе у поликлиники в Выксе
Pr Scr vk.com  /  Подслушано Выкса

Нижний Новгород, 25 января. Жители города Выкса Нижегородской области пожаловались на большие очереди в поликлинику. Им пришлось ждать приема врача несколько часов.

Видео со столпившимися у дверей медучреждения пациентами появилось в паблике «Подслушано Выкса» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора ролика, десятки людей пришли на прием к врачу с высокой температурой и кашлем.

«Приехала в 07:50 и была уже пятидесятой! Время уже 11:36, я все еще стою с температурой. Пытаешься вызвать на дом — не дозвониться, приезжаешь — посылают в красную зону!» — поделилась горожанка.

Другие пользователи рассказали о своем визите к терапевту. Больные заходили греться в само здание, однако тесный коридор не мог вместить большое количество желающих спрятаться от холода.

В самой центральной районной больнице Выксы в беседе с ФАН пояснили, что подобная ситуация сложилась из-за резкого роста заболеваемости. 24 января в красной зоне поликлиники было принято 148 пациентов. В регистратуру поступило 228 вызовов.

«В настоящий момент работают восемь врачей, один фельдшер. Три врача находятся на больничном. Администрация ЦРБ заинтересована в привлечении волонтеров и приглашает всех желающих помочь работе колл-центра», — рассказали в больнице.

Ранее ФАН писал о течении болезни у заразившихся штаммом «омикрон». Своими наблюдениями поделился министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пациенты с температурой пять часов стояли в очереди на морозе у поликлиники в Выксе
россия нижегородская область здравоохранение очереди
Комментировать