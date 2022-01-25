Женщина погибла при пожаре в Нижегородской области

Нижний Новгород, 25 января. Утром во вторник в селе Дивеево Нижегородской области в огне погибла женщина. Об инциденте рассказали в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области

По информации ведомства, сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 07:30. Горела квартира в жилом доме на улице Комсомольской. Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров.

«В результате пожара погибла женщина, личность устанавливается. Пожарно-спасательными подразделениями были эвакуированы 15 человек, в том числе пятеро детей», — сообщили журналистам в региональном МЧС.

Ранее ФАН писал о пожаре в поселке Ветлужский Нижегородской области. Пытаясь согреться от печи, в огне погиб 63-летний пенсионер.