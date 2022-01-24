Около 38 млн рублей получит Нижегородская область на выплаты медикам

Нижний Новгород, 24 января. Правительство России намерено выделить Нижегородской области 38 миллионов рублей на дополнительные выплаты новым медикам. О поддержке врачей и среднего медицинского персонала со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ Андрея Макарова сообщили в правительстве региона.

По информации пресс-службы кабмина, дополнительные деньги пойдут на поддержку медиков при трудоустройстве. Финансовая поддержка поможет пополнить ряды врачей и медсестер новыми кадрами.

«Системные меры дополнительной поддержки медицинских работников в Нижегородской области начали внедряться с самого начала пандемии. В дополнение к федеральным мерам были выработаны и региональные, на которые удалось направить около миллиарда рублей. Все это позволило не только не допустить оттока кадров из отрасли, но и привлечь в нее новых специалистов», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя решение федерального правительства.

Ранее ФАН писал о строительстве онкоцентра в Нижегородской области. Проект возведения объекта одобрил Совет Федераций.