Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 19:17
19:17
Происшествия
На Камчатке водитель автобуса высадил на мороз потерявшего проездной билет школьника
19:15
Весь мир
Социолог Шугалей о ситуации в Буркина-Фасо: началось новое освобождение Африки
19:14
Политика
Политолог Саймс назвал главную причину отказа США от антироссийского маневра на Украине
19:13
Экономика
«Газпром»: запасы голубого топлива в ПХГ Украины и ЕС находятся на исторически низком уровне
19:13
Шоу-бизнес
Сын Синди Кроуфорд встречается с экс-избранницей Бруклина Бекхэма
19:10
Происшествия
ФАН публикует видео с частично разрушенным детским садом на Кубани
19:07
Происшествия
Следователи изучат опубликованные в Telegram версии убийства депутата Крымшамхалова
19:03
Шоу-бизнес
Макеева заблокировала бывшую жену Малькова из-за ночных переписок экс-супругов
19:02
Общество
Белорусский блогер Роман Протасевич сообщил об окончании домашнего ареста
19:02
Политика
Читатели Le Figaro: США усугубляют ситуацию на Украине эвакуацией дипломатов из Киева
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Около 38 млн рублей получит Нижегородская область на выплаты медикам
Общество
Около 38 млн рублей получит Нижегородская область на выплаты медикам
Невские Новости  /  Ольга Костромина

Нижний Новгород, 24 января. Правительство России намерено выделить Нижегородской области 38 миллионов рублей на дополнительные выплаты новым медикам. О поддержке врачей и среднего медицинского персонала со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ Андрея Макарова сообщили в правительстве региона.

По информации пресс-службы кабмина, дополнительные деньги пойдут на поддержку медиков при трудоустройстве. Финансовая поддержка поможет пополнить ряды врачей и медсестер новыми кадрами.

«Системные меры дополнительной поддержки медицинских работников в Нижегородской области начали внедряться с самого начала пандемии. В дополнение к федеральным мерам были выработаны и региональные, на которые удалось направить около миллиарда рублей. Все это позволило не только не допустить оттока кадров из отрасли, но и привлечь в нее новых специалистов», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя решение федерального правительства.

Ранее ФАН писал о строительстве онкоцентра в Нижегородской области. Проект возведения объекта одобрил Совет Федераций.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Около 38 млн рублей получит Нижегородская область на выплаты медикам
россия нижегородская область здравоохранение
Комментировать